İzmir aOtomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, otomobilini denize süren Cevat Esendemir'in (55) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Bademli Mahallesi balıkçı limanında meydana geldi. İddiaya göre, Cevat Esendemir'in kullandığı 35 AV 7382 plakalı otomobil süratle Bademli Limanı'na yöneldi. Kilitli olan limanın giriş kapısı, çarpmanın şiddetiyle kırıldı. Çevredekiler otomobilin limana yöneldiğini görünce arkasından bağırarak aracı durdurmak istedi. Ancak bağrışmalara aldırış etmeyen Esendemir otomobilini sürmeye devam ederek denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama- kurtarma çalışması için durumu Sahil Güvenlik Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan çalışmada, otomobilin 10 metre derinliğe gömüldüğü belirlendi ancak Esendemir'e ulaşılamadı. Cevat Esendemir'in otomobilde olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Olaydan bir süre sonra SAK ekipleri sahilden 200 metre uzakta yapılan çalışmalarda Cevat Esendemir'in cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Esendemir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.