Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

11.07.2022 22:05
Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücünün durduramadığı otomobil park halindeki araca çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücünün durduramadığı otomobil park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erdemir Caddesi üzeri Jet Yolayrımı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, Emine U. idaresindeki 67 LY 596 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özay T.'ye ait park halindeki 67 TJ 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan bir kişi 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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