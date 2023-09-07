Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü - Son Dakika

Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü

Son Güncelleme: 07.09.2023 00:34

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, aralarında anlaşmazlık olan ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde O.Ş., aralarında anlaşmazlık olan ortağı L.İ.'nin otomobilini durdurup, eşinin yanında art arda ateş etti. L.İ. hayatını kaybederken, eşi olaydan yara almadı, O.Ş. ise olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARI DURDURULDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. L.İ., eşiyle beraber 06 DYY 502 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında anlaşmazlık olan ve ortak oldukları öğrenilen O.Ş. tarafından araçları durduruldu.

EŞİNİN YANINDA ART ARDA ATEŞ ETTİ

O.Ş., sürücünün yan koltuğunda oturan L.İ.'ye tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. L.İ. göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. L.İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis, O.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çankaya, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü - Son Dakika
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