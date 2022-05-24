Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi

24.05.2022 16:12
Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş tek katlı evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş tek katlı evi yıktı. Ev sahibi, otomobilini evin önüne park ederek yıkıma engel olmaya çalışırken, çekici yardımı ile otomobilin kaldırılmasının ardından kaçak ev yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Geçit Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evin yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde adrese gitti. Belediye ekiplerini gören ev sahibi, yıkıma engel olmak için arabasını evin önüne park etti. Polislerin uyarılarına rağmen ev sahibi arabayı çekmekte direnince, bölgeye çekici çağrıldı. Çekici tarafından otomobilin evin önünden kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yıkıma devam etti. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda ruhsatsız ev kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

(İHA)

Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi
Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi
Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi
Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi

YORUMLAR
500
Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi Satranç tutkunları Osmangazi'de buluştu Satranç tutkunları Osmangazi'de buluştu Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilini evin önüne park ederek yıkımı engellemek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement