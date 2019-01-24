Son Dakika Haberleri: Otomobilini Getirdiği Tamirhanede Kazara Vurulduğu İddiası

Otomobilini Getirdiği Tamirhanede Kazara Vurulduğu İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini getirdiği tamirhanede kalfanın bakımını yaptığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı.

Otomobilini Getirdiği Tamirhanede Kazara Vurulduğu İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini getirdiği tamirhanede kalfanın bakımını yaptığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kalfa olarak çalışan Yaşar B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, otomobilini tamire getiren Süphan K'ye (37) isabet etti.

112 Acil Servis ekibince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Süphan K, müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Yaşar B'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
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