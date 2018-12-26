Son Dakika Haberleri: Otomobilini Karşı Yönden Gelen Aracın Önüne Kırdı, O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Otomobilini Karşı Yönden Gelen Aracın Önüne Kırdı, O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Otomobilini karşı yönden gelen aracın önüne kırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdıBİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan ilginç trafik kazası görüntüleri bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilini karşı yönden gelen aracın önüne kırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan ilginç trafik kazası görüntüleri bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat Bağ idaresindeki 11 AJ 005 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, karşı yönden Ergin Yıldırım yönetimindeki 11 AAF 963 plakalı otomobilli göre göre sola dönüş yapmak istedi. Bu esnada yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 11 AJ 005 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Esen Bağ yaralandı. Yaşanan bu ilginç kaza bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, 11 AJ 005 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde bir anda karşı yönden aracın önüne kırması ve yaşanan kaza yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Bilecik, Genel
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