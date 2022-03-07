Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu - Son Dakika
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Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

07.03.2022 15:34
Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

Çorum'un Bayat ilçesinde, otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken dengesini kaybeden ve istinat duvarından aşağı düşen adam hayatını kaybetti.

Çorum'un Bayat ilçesinde, otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken dengesini kaybeden ve istinat duvarından aşağı düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.K. (51), kontrolden çıkarak kayan otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek istinat duvarından aşağı düştü. M.K., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, kayan araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Tugay Göktürk/ İHA)

Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

YORUMLAR
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Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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