Otomobilini park ederken bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Otomobilini park ederken bıçaklı saldırıya uğradı

14.07.2022 11:28
Otomobilini park ederken bıçaklı saldırıya uğradı

ADANA'da sokakta otomobilini park ederken Hacı Mehmet S.'nin (70) bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus P. (32), yaralandı.

ADANA'da sokakta otomobilini park ederken Hacı Mehmet S.'nin (70) bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus P. (32), yaralandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarını ziyarete giden Yunus P., eşi ve çocuğunu indirdikten sonra otomobilini park etmeye çalışırken aynı sokakta oturan Hacı Mehmet S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yunus P.'nin, saldırıyı engellemeye çalışırken eli de kesildi. Saldırganın elinden kurtulan Yunus P., yakınlarına sığındı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus P., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus P.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hacı Mehmet S., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Hacı Mehmet S.'nin zaman zaman sokağı kullanan sürücülere küfrettiği, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenlere ve sokakta oynayan çocuklara saksı attığı öne sürüldü.


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Kaynak: DHA

Dumlupınar, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilini park ederken bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

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