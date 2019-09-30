Son Dakika Haberleri: Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalele rağmen kurtarılamadıGAZİANTEP - Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, 91 yaşındaki kadına çarptı.

Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, 91 yaşındaki kadına çarptı. Yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Etem Y., 27 AJU 56 plakalı aracını 34 Sokak'a park etmek için geri geri geldi. Bu sırada sokak üzerinde oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Park edilmek istenen araç yaşlı kadına çarparak durabildi. Kazanın ardından ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı
Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]