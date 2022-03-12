OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

12.03.2022 19:29

BOLU'da Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu.

BOLU'da Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Bacağına mermi isabet eden 3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

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Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİNİ SATMASINA TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika


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