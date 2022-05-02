OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ - Son Dakika
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OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ

02.05.2022 19:45

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürdü.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürdü. İhbar üzerine bölgeye giden dalgıçlar, göletteki otomobilin içerisinde Mecit'in cansız bedenine ulaştı.

Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi. Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, bir kişinin otomobiliyle birlikte sulara gömüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi. İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı.

Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mecit'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ
OTOMOBİLİNİ SULAMA GÖLETİNE SÜRDÜ

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Kaynak: DHA

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