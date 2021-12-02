Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü! - Son Dakika

Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü!

Karaman'da bir kişinin gece otomobiliyle seyir halindeyken aracına doğru havlayan çoban köpeğine tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Kızık köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Baş, sabah köpeğini ahırın yanında ölmüş buldu.

Baş, köpeğinin tabancayla vurulduğunu fark etti. Ahırda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen Baş, köpeğin otomobilden açılan ateş sonucu telef olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. O ANLAR KAMERADA Güvenlik kamerası kayıtlarında, bölgedeki bir köpeğin, sokakta ilerleyen otomobili havlayarak takip ettiği görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sürücünün, otomobili durdurup köpeğe ateş ettikten sonra uzaklaşması da yer alıyor.

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