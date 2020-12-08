Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Son Dakika

Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

08.12.2020 18:02

- Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı Ataşehir'de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

- Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

İSTANBUL - Ataşehir'de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere gör olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre adı açıklanmayan bir kişinin aracı bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Araç sahibi, bozulan otomobilini tamir etmek için aracın altına eğilerek tamire koyuldu. Adam bozulan aracının tamiriyle meşgul olurken, o esnada otomobile yaklaşan 3 şüpheli, aracın çevresine bakarak duru tespiti yaptı. Üç şüpheliden biri otomobilin açık olan camından elini uzatarak aracın ön koltuğundaki cep telefonunu çaldı.

Sürücü, olanlardan habersiz arızalanan aracını tamire koyuldu

Adam, olanlardan habersiz aracın tamiriyle meşgul olurken, telefonu çalan hırsızlar gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Bu sırada otomobilindeki arızayı gideren şahıs, aracın altından çıkarak otomobiline tekrar bindi. Otomobilde telefonunun çalındığını fark eden adam, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, adamın tamir etmek üzere otomobilinin altına girdiği sırada 3 şüphelinin araca yaklaştığı ve zanlılardan birinin camı açık olan otomobilden cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Görüntülere takılan faillerin biri yakalandı

Polis, kamera incelemelerinden zanlıların eşkalini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden H.D., dün Yeniçamlıca Mahallesi'nde otomobilden çaldığı telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığa konu cep telefonu sahibine teslim edilirken, zanlı polisteki sorgusunun ardından bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelisi H.D.'nin, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Arabasını tamir eden adamın otomobilin altında olmasını fırsat bilen hırsızlar, araçtaki telefonu çalma anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, gece arabasını tamir eden adamın dalgınlığından faydalanarak araca yaklaşan 3 hırsızın, kaşla göz arasında araçtaki cep telefonunu çaldığı anlar yer alıyor.

Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

Cumartesi, Hırsızlık, Ataşehir, Kamera, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Son Dakika


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