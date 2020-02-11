Otomobilini tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilini tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilini tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarparak kaçan taksi şoförü gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarparak kaçan taksi şoförü gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, taksi sürücüsü D.A, arızalanan otomobilini tamir için Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirciye götürdü. Tamirhanede çalışanlar ile D.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü D.A. otomobilini çalışanların üzerine sürdü. İş yerinde çalışan E.A. çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan D.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kameralarınca taraflar arasında yaşanan tartışma ve taksi sürücüsünün E.A'ya çarpıp kaçması kaydedildi.

Otomobilini tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:57 Kaynak: AA
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