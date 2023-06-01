Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı

01.06.2023 17:36

Antalya'da otomobilini yanlış park eden bir sürücünün durağa yanaşamadığı için kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekip, üzerine yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün yolcularla tartışması ile kavga sırasında otobüsteki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.

26 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda 'KL08' hattında sefere çıkan otobüs şoförü Elçin Güner, gireceği durakta 07 APL 486 plakalı otomobilin beklediğini gördü.

BIÇAĞINI ÇIKARIP YOLCULARA DOĞRU SAVURDU

Güner, otomobilin duraktan çıkması için birkaç kez kornaya bastı. Bu sırada sürücü A.T. otomobilinden inip, otobüs şoförü Elçin Güner'in yanına geldi. Güner ile tartışan A.T., hakaret etti. Tartışmaya otobüsteki yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü üzerindeki bıçağı çıkartıp, yolculara doğru savurdu. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan A.T., yolculardan biriyle de kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilini yanlış park eden sürücü, otobüs şoförüne bıçak çekti

SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Otobüs şoförü Elçin Güner, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güner, A.T.'den şikayetçi olduğunu belirterek, polis merkezine gitti.

Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı

"BANA 'ŞIMARIKLAŞMA' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ"

Otomobil sürücüsünün durağa girip yanlış park ettiğini belirtmesine rağmen kendisine hakaret ettiğini söyleyen 8 yıllık otobüs şoförü Elçin Güner, "Korna çalarak otomobil şoförünü uyardım fakat bana 'Şımarıklaşma' diye tepki verdi. Ben de kendisine 'Buradan bu şekilde geçemem' dedim. Yanlış park yaptığı konusunda uyarmama rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ağza alınmayacak küfürler etti. Yolcular da otomobilini çekmesi konusunda uyardı. Israrla orada durdu ve otomobilini çekmedi" dedi.

Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı

"BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜMEYE KALKTI"

Tartışma devam edince otomobil sürücüsünün bıçak çektiğini belirten Güner, "Bıçakla üzerime yürümeye kalktı. Bana çok küfredince yolculardan birkaçı otomobil şoförüyle yumruklaşmaya varan kavga etti. Çok fazla küfretti. Bir kadına edilmeyecek küfürlerdi bunlar. Yolcular da çok sinirlendi. Ben 3 çocuk annesiyim. Bunları hak etmiyorum. Emekçiyim. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.

Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayın, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüs şoförü Güner'in hatalı park eden araç yüzünde durağa yanaşamadığı, bunun üzerine korna çaldığı, Güner'in A.T.'yi 'Burası otopark değil beyefendi, burası otobüs için' diyerek uyardığı, bunun üzerine aracından inen A.T.'nin yolcularla tartışması ve kavga sırasında otobüsteki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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