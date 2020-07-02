Otomobilini yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

Otomobilini yanmaktan son anda kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, vatandaşların dikkati ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle maddi hasarla kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, vatandaşların dikkati ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle maddi hasarla kurtarıldı.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Çakın isimli vatandaş Denizli Devlet Hastanesi önüne arabasından ses geldiği için otomobilini park etti. 20 GD 329 plakalı Ford marka otomobili park halindeyken esnaflar duman çıktığını fark etti. Sürücü Çakın, çevredekilerden yangın tüpü ile müdahale ettiği sırada, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparak olası faciayı önlemiş oldu. Yaşadığı durumu anlatarak araçları kontrol ve bakım yaptırılması gerektiğini belirten Akın, "Özay Gönlüm Devlet Hastanesinin orada arabada ufak bir ses hissettim ve daha sonrasında çekecek yer aradım. Aracı buraya çektiğimde burada, esnaf olan abi araçtan duman çıktığını söyledi. Yangın tüpü müdahalesi ve daha sonrasında itfaiyeyi aradık ve geldi müdahaleyi sağladılar. Büyük bir hasarımız yok ve büyük bir yangınımız yok şükür. Sanırım dinamoda bir soket var, o soketten kaynaklı olarak dumanlar yükselmiş. Vatandaşlar araçlarını düzenli olarak kontrol ettirsinler. Bu tür olaylar başlarına gelmesin" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilini yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
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