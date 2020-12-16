Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı - Son Dakika

Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı

16.12.2020 09:19

- Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı Osmaniye'de otomobilinin arkasına yazdırdığı ilan şaşırttı Gün boyu evden çıkamayan yaşlılara ücretsiz hizmet veriyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ayhan Kürtül, oturduğu mahallede pandemi dolayısıyla evden çıkamayan yaşlılara ücretsiz...

- Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı

Osmaniye'de otomobilinin arkasına yazdırdığı ilan şaşırttı

Gün boyu evden çıkamayan yaşlılara ücretsiz hizmet veriyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ayhan Kürtül, oturduğu mahallede pandemi dolayısıyla evden çıkamayan yaşlılara ücretsiz şekilde hizmet ediyor. Otomobilinin arkasına bu hizmeti de yazdıran Kürtül, yaşlıların her işine koşuyor.

Şehit Kansu Küçük Ateş Mahallesinde yaşayan Ayhan Kürtül isimli vatandaşın otomobilinin arkasına yazdırdığı "Bu araç Şehit Kansu Küçük Ateş Mahallesinde şehit ailelerine ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti vermektedir" duyurusu görenleri şaşırtıyor.

Ayhan Kürtül, korona virüs yasakları dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz şekilde her işlerine koşturuyor. Daha çok hastaneye götürüp getirme, market alışverişi, fatura ödeme gibi taleplerin geldiğini belirten Ayhan Kürtül, "Pandemi dolayısıyla evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza ve şehit ailelerine mart ayından bu yana ücretsiz şekilde bu hizmeti yapıyorum. Bu süreçte benimde çorbada bir tuzum olsun istedim. Ben bu mahallenin çocuğuyum. Mahallemizde insanlar beni, ben de insanları tanıyorum. Beni telefon ile arayan herkesin hizmetine koşuyorum. Bu durumu otomobilimin arka camına da yazdırdım" dedi.

Pandemi dolayısıyla evden çıkamadıklarını belirten 75 yaşındaki Mahir İrin isimi vatandaş ise "Ayhan'ın yaptığı bu hizmetten çok memnunuz. Allah razı olsun. Ne zaman arasak geliyor, bizi hastaneye götürüyor geri getiriyor. Faturalarımızı veriyoruz ödüyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı
Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı
Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı
Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı

Osmaniye, Kadirli, Kürtül, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Otomobilini yaşlılara hizmet aracı yaptı - Son Dakika


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