Otomobilinin altında kalan kişi öldü
1 saat önce
Trabzon'da hareket eden otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:26 Kaynak: AA
'da hareket eden otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Ortahisar
ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin bagajına malzeme yükleyen A.K. (63), aniden hareket eden aracın çarpmasıyla düştü.
Otomobilinin altında kalan A.K, ağır yaralandı.
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Hastanesine kaldırılan A.K. kurtarılamadı.
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