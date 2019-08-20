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Otomobilinin altında kalan kişi öldü

1 saat önce

Trabzon'da hareket eden otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Trabzon'da hareket eden otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin bagajına malzeme yükleyen A.K. (63), aniden hareket eden aracın çarpmasıyla düştü.
Otomobilinin altında kalan A.K, ağır yaralandı.
Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan A.K. kurtarılamadı.
Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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