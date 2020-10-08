Otomobilinin anahtarını yağmur suyu kanalına düşüren sürücü itfaiyeden yardım istedi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilinin anahtarını yağmur suyu kanalına düşüren sürücünün yardımına itfaiye ekibi koştu.
Kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, D-400 kara yolunda park halindeki otomobiline binmeye çalıştığı sırada aracının anahtarını yağmur suyu kanalına düşürdü.
Bir süre anahtarını almak için çabalayan sürücü, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kanaldan çıkardığı anahtarı sahibine teslim etti.
Otomobil sürücüsü ise ekibe teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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