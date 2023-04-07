Kavgada otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçaklanan şahıs öldü

Papa mahkumların ayaklarını önce yıkadı sonra öptü! Aralarında bir de Müslüman var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, cinayetin küfürleşme nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı otopark alanında meydana geldi. Otomobiliyle otoparka gelen Ayhan Aydın (53) ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda öfkesine hakim olamayan B.B., Ayhan Aydın'ı defalarca kez bıçakladı. Şüpheli B.B., daha sonra olay yerine gelen arkadaşının arabasına binip kaçtı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki otomobilin arka koltuğundaki şahsı görünce sağlık ekibini çağırdı. Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli B.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ