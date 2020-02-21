Otomobilinin bağlanacağını öğrenince polise çarpıp, kaçtı - Son Dakika
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Otomobilinin bağlanacağını öğrenince polise çarpıp, kaçtı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu alkollü sürücü, otomobilinin bağlanacağını öğrenince polis memuruna çarpıp, kaçtı.

Otomobilinin bağlanacağını öğrenince polise çarpıp, kaçtı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu alkollü sürücü, otomobilinin bağlanacağını öğrenince polis memuruna çarpıp, kaçtı. Sürücü, polise teslim oldu.

Olay, dün akşam Uzun Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu 54 DN 585 plakalı otomobilin sürücüsü, yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü M.T.'nin, yapılan kontrolde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik sigortası ve muayenesi olmayan otomobilinin bağlanacağını öğrenen M.T., otomobiline binerek kaçmak istedi. Bu sırada bir polis memuruna çarparak hafif yaralayan M.T., ekip otosuna da zarar verdi. M.T., bugün Ereğli Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T., sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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