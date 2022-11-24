Ehliyetsiz araç sürerken yakalanan şahsın sözleri polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Ehliyetsiz araç sürerken yakalanan şahsın sözleri polisleri bile şaşkına çevirdi

24.11.2022 11:50

Antalya'da otomobilin camındaki film sebebiyle trafik ekipleri tarafından durdurulan şahsın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Şahsın sarf ettiği "Eğer camda film olmasa polisler beni durdurmayacaktı. Tek suçlu otomobilin camındaki film. 15 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetim hiç olmadı" ifadeleri polisleri bile şaşırttı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında aracın camında film olduğu için durdurulan otomobilin sürücüsü trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Üzerinde kimlik bulunmayan sürücü Erdoğan Kurtel, önce hastanede yatan annesinin ziyaretine gittiğini, ardından abisinin Side Jandarma Karakolu'nda olduğunu ve ona kıyafet götürdüğünü söyledi. Aracın bir arkadaşına ait olduğunu ve emanet aldığını belirten Kurtel, aracın arka koltuğundaki otomobil teybinin ve çakarın kendisine ait olduğunu, çakarı otomobilde kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kurtel'in ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Otomobilinin camındaki filmle yakalandı, film gibi savunmayla pes dedirtti

PARA CEZASI KESİLDİ

Otomobil sürücüsü Erdoğan Kurtel'e sürücü belgesiz araç kullanmaktan, araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 3 bin 674 TL, araçtaki cam filmi için de 427 TL olmak üzere toplam 7 bin 775 TL para cezası uygulandı. Araç sahibinin talebi doğrultusunda araç muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.

"15 YILDIR ARAÇ KULLANIYORUM HİÇ EHLİYETİM OLMADI"

Akseki'den Manavgat'a geldiğini belirten Erdoğan Kurtel'in sözleri ve trafik polisleriyle olan diyaloğu ise herkesi şaşırttı. Kurtel, "Manavgat'tan geçiyordum, beni burada durdurdular. 15 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetim hiç olmadı. Bugüne kadar trafik tarafından hiç durdurulmadım ve ceza yemedim. İlk kez uygulamada durduruldum. Bunun tek sorumlusu camdaki filmdir. Bu işte ne benim ne de polis abilerin hiçbir suçu yok. Tek suçlu camdaki filmdir" dedi.

Otomobilinin camındaki filmle yakalandı, film gibi savunmayla pes dedirtti

"BU İŞTE TEK SUÇLU FİLMDİR"

Otomobilde bulunan çakar ve silah kılıfı için ise "Benim Akseki Fersin'de üzüm bağım var. Çakarı üzüm bağına gelen domuzları kovmak için kullanıyorum. Silah kılıfını ise ileride alacağım silahı koymak için şimdiden aldım. Dediğim gibi bu işte tek suçlu filmdir" diye konuştu.

POLİS DE ŞAŞIRDI

Kurtel'in bu sözlerine karşın bir polis memuru ise "Bir şey kullanmıyorsun dimi sen? Bunları konuşurken kafan yerine yani" diyerek yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Olay yerine çağrılan polis ekibine teslim edilen otomobil sürücüsü, polis karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Burak Bora Dağlar: cezayı kes yolla sonra tekrar oscar yollarda! çözüm bu olamaz inanmak istemiyorum. Çözüm bu kişi ehliyeti cebine koyana kadar takip edilmeli gerekirse elektronik kelepçe takılmalı, takılmalı ki başka insanların canını yakmasın. Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz araç sürerken yakalanan şahsın sözleri polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz araç sürerken yakalanan şahsın sözleri polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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