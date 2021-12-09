Otomobilin direksiyonu altına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobilin direksiyonu altına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyonu altına gizlenmiş 26,93 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyonu altına gizlenmiş 26,93 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dolapdere Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.A. yönetimindeki 34 ECP 948 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Sürücü ve araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, araçtan gelen uyuşturucu kokusu üzerine yaptıkları detaylı incelemede, kilit kısmı açılmasına rağmen direksiyonun hareket etmediğini tespit etti. Bu noktada arama gerçekleştiren polis, 14 parça halinde satışa hazır 26,93 gram esrar ele geçirdi. Sürücü E.A. gözaltına alınırken, yanındaki E.İ.'nin ifadesine başvuruldu. Şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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