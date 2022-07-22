Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti - Son Dakika
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Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti

22.07.2022 20:39
Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sinirlenen bir sürücü, tamponuna hasar verdiği otomobilin sürücüsüne saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, darp edilen sürücü ise bir süre sonra aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi tamponunu kontrol etti.

Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kaydedilen maddi hasarlı kaza sonrası yaşananlar izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darp etmeye başladı. Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi. Bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti - Son Dakika
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