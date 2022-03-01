Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

01.03.2022 19:56
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi otomobilinin dereye uçmasıyla yaralandı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi otomobilinin dereye uçmasıyla yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. yönetimindeki 34 NB 5495 plakalı Hyundai marka otomobil, kendisiyle aynı istikamette giden S.R. hakimiyetindeki 41 NR 597 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil, R.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu. Çevrede durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. R.H., çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan R.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

YORUMLAR
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Yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı Yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Başiskele, Otomobil, Hyundai, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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