Otomobilinin önüne çıkan yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika

Ulus ilçesi Kumluca Gezen yaylası yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne bir anda yavru ayı çıktı. Araçta bulunan sürücü cep telefonu kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

BARTIN'ın Ulus ilçesi yayla yolunda bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin önüne ayı çıktı. Sürücü, yolda koşan yavru ayıyı bir süre cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü