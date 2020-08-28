Otomobilinin önüne çıkan yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesi yayla yolunda bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin önüne ayı çıktı. Sürücü, yolda koşan yavru ayıyı bir süre cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Ulus ilçesi Kumluca Gezen yaylası yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne bir anda yavru ayı çıktı. Araçta bulunan sürücü cep telefonu kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.