Otomobilinin önüne çıkan yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesi yayla yolunda, seyir halindeki otomobilin önüne yavru ayı çıktı. Sürücü, ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ulus ilçesi Kumluca- Gezen Yaylası yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne bir anda yavru ayı çıktı. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan yavru ayı, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:40 - Kaynak: DHA
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