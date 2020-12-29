Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Sürücü Musa Tüney (70), kazada yaralanmadı. Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Musa Tüney'in kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kaza sonrası sürücü Tüney, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan Tüney, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Musa Tüney, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince hastaneye gitmek istemedİ. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Dakika

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı

Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı