Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Narkotik köpeği "Rona"nın da kullanıldığı aramalarda, tamponun içine gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın aracında arama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa 'da otomobilinin tamponuna gizlenmiş 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı