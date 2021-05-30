Otomobilinin tarlaya uçmasıyla yaralanan başhekim, taburcu oldu - Son Dakika

BURSA'da, kontrolünü yitirdiği otomobilinin tarlaya uçmasıyla yaralanan Bilecik Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar (42), tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı anlatan Özyaşar, "Başımın bir yerinde 5 bir yerinde de 4 dikiş var. Allah'a şükürler olsun genel durumum gayet iyi" dedi.

Kaza, dün İznik- Adapazarı yolunda meydana geldi. Bilecik'in Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar yönetimindeki 16 FCZ 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Başhekim Özyaşar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

'BAŞIMDA 9 DİKİŞ VAR'

Kaza sırasında kafasını çarpan Güliz Özyaşar'ın yaralarına dikiş atıldı. Özyaşar, tedavisinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Kazayı anlatan Özyaşar, "Hafta sonu olmasına rağmen hastaneye gidip, ziyaretlerimi gerçekleştirdim. İşlerimi bitirdikten sonra geri dönüş yoluna geçtim. Yoldayken hafif bir yağış vardı. Yağışla birlikte aracımın kontrolünü kaybettim ve tarlaya doğru uçtum. Su kanalına çarparak, sert bir şekilde durdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İznik Devlet Hastanesi'nde benimle ilgilendiler. Başımın bir yerinde 5, bir yerinde de 4 dikiş var. Sol kolumda ezilme söz konusu. Allah'a şükürler olsun genel durumum gayet iyi" dedi.