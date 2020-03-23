Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti - Son Dakika

Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti

6 saat önce

Karabük'te emekli maaşını çekerek köye giden bir şahıs otomobilinin üzerine bağladığı buzdolabı polisin uyarısına kızınca kaldırıma bırakıp gitti.

Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti, System.String[]

Karabük'te emekli maaşını çekerek köye giden bir şahıs otomobilinin üzerine bağladığı buzdolabı polisin uyarısına kızınca kaldırıma bırakıp gitti.


Ülkede 65 yaş üstü ve kronik hastalarının sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine bazı yaşlılar maaşlarını çekerek köylerine gitmeye başladı. Karabük'te bir kişi otomobilinin üzerine iple bağladığı buzdolabı ile emekli maaşını çekmek için banka önüne geldi. Bu sırada cadde üzerinde denetimlerde bulunan sivil polis otomobil sürücüsüne trafik kuralına aykırı taşıma yaptığı konusunda uyarıda bulundu. ' Hem suçlu, hem güçlü' dedirten olayda polise gerekirse buraya indiririm diye inatlaşan sürücü, polisin indir demesi üzerine iplerini çözdüğü buzdolabını otomobilinin tavanında indirerek kaldırıma bıraktıktan sonra, köyünün yolunu tuttu. - KARABÜK

Karabük, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:38 Kaynak: İHA

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