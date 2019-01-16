Son Dakika Haberleri: Otomobilinin Üzerine Çıkıp Kurtarılmayı Bekledi

Otomobilinin Üzerine Çıkıp Kurtarılmayı Bekledi

34 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış doğal afete dönüştü.

Otomobilinin Üzerine Çıkıp Kurtarılmayı Bekledi, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış doğal afete dönüştü. Karayolunda selde mahsur kalan bir vatandaş, otomobilinin üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Kadirli ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden etkili yağış sonrası ilçeye bağlı ova köyleri olan Azaplı, Hardallık, Akköprü, Aydınlar, Tozlu, Hacıhaliloğlu, Çaygeçit, Dedefakılı, Çınar köyleri sel ve su taşkınları yaşandı. Azaplı ve Çınar köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken yer yer 1 metreyi bulan sel sularında mahsur kalanlar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel suları binlerce dönüm tarım arazisini de sular altında bıraktı. Kadirli- Adana karayolu üzerinde bulunan Çatalhöyük köprüsü çökerek yol ulaşıma kapandı.

Selin vurduğu köylerde evleri ve ahırları su basarken bazı hayvanlarında telef olduğu öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı köylerde milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. İlçeye bağlı Akköprü köyünde ise sel sularının dolduğu karayolunda otomobili ile mahsur kalan Nazif Turşak isimli vatandaş otomobilinin üzerine çıkıp bağdaş kurup oturarak kurtarılmayı bekledi. Nazif Turşak'ın yardım çağrısına köylüleri yetişti. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:50 Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, Güncel
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