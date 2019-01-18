Son Dakika Haberleri: Otomobilinin Üzerine Kardan Adam Yapıp Trafiğe Çıktı

Otomobilinin Üzerine Kardan Adam Yapıp Trafiğe Çıktı

17 dakika önce

Aksaray'da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Otomobilinin Üzerine Kardan Adam Yapıp Trafiğe Çıktı, System.String[]
Aksaray'da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray'da ilginç bir olaya imza atan bir vatandaş, arabasının tavanına yaptığı kardan adamla trafiğe çıkarak ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, Sanayi Sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen bir kişi, kendisine ait otomobilin tavanına kardan adam yaptı. Ardından otomobiliyle trafiğe çıkan vatandaş görenlerin dikkatini çekerken, vatandaşları tebessüm ettirdi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:36:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilinin Üzerine Kardan Adam Yapıp Trafiğe Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]