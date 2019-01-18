Otomobilinin Üzerine Kardan Adam Yapıp Trafiğe Çıktı
30 dakika önce
Otomobilinin üzerine kardan adam yapıp trafiğe çıktıAKSARAY - Aksaray'da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
Otomobilinin üzerine kardan adam yapıp trafiğe çıktı
AKSARAY - Aksaray
'da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Türkiye
'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray'da ilginç bir olaya imza atan vatandaş, arabasının tavanına yaptığı kardan adamla trafiğe çıkarak ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, Sanayi Sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen bir kişi, kendisine ait otomobilin tavanına kardan adam yaptı. Ardından otomobiliyle trafiğe çıkan vatandaş görenlerin dikkatini çekerken, vatandaşları tebessüm ettirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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