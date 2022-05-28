Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu - Son Dakika
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Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

28.05.2022 14:49

Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin yandığını fark etmeyen sürücü, çevredeki vatandaşların uyarısıyla aracından indi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki 54 HT 185 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu. Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile birlikte yangın tamamen söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

YORUMLAR
500
Dereye düşen otomobildeki çift, aracın üzerine çıkarak kurtuldu Dereye düşen otomobildeki çift, aracın üzerine çıkarak kurtuldu 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin yandığını fark etmedi, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu - Son Dakika


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