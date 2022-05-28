Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu - Son Dakika
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Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

28.05.2022 20:47
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin yandığını fark etmeyen sürücü, çevredeki vatandaşların uyarısıyla aracından indi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki 54 HT 185 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu. Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile birlikte yangın tamamen söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, Kocaeli, Tofaş, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu - Son Dakika


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