Otomobiliyle 15 metreden uçup, duvara çarpan Seycan hemşire öldü (2)
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, Alan'ın otomobilinin kontrolünü kaybettikten sonra savrularak bir evin bahçesine düştüğü görülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: SEYCAN HEMŞİRENİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika