Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı
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Otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı

6 saat önce

ANTALYA'da, sınıf öğretmeni Tuncer Günay, satın aldığı otomobilini kütüphaneye çevirerek, 5 yılda 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı.

Otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı, System.String[]

ANTALYA'da, sınıf öğretmeni Tuncer Günay, satın aldığı otomobilini kütüphaneye çevirerek, 5 yılda 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı. Günay, hedefinin 50 bin kitap olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan, sınıf öğretmeni Tuncer Günay, 5 yıl önce satın aldığı eski model otomobilinin trafikte çok dikkat çektiğini fark edince aracı sosyal projeler için kullanmaya karar verdi. Otomobilin içine ilk yardım çantası yerleştiren, arkasına 'dilek- şikayet- istek kutusu' asan Günay, tavanına yerleştirdiği rafa onlarca kitap sığdırdı. Rafa 'Ücretsiz' ve 'Cehaletle mücadele malzemeleri' yazan Günay, trafiğe böyle çıkmaya başladı. Araç bazen kırmızı ışıkta dururken bazen de park halindeyken kent sakinlerinin gelip, raftaki kitaplardan aldığını görünce çok mutlu olduğunu belirten Günay, 5 yılda 20 binin üzerinde eseri kitapseverle buluşturduğunu anlattı.

Kitapları hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğini aktaran Tuncer Günay, "Ramazan ayında yiyecek, şimdi de kitap dağıtıyorum. 5 yılda 20 bini geçti dağıttığım kitaplar. Bu raf her gün dolup boşalıyor. Kitap dağıtmak isteyenlerden gidip alıyorum, okumak isteyenlere dağıtıyorum. Bazen tüm rafın kısa sürede boşaldığını gördüm. Dilek kutusuna istedikleri kitabın adını yazıp atanlar oluyor. Para atanlar oluyor, gidip o parayla kitap alıp dağıtıyorum" dedi.

Otomobilini asla satmayacağını dile getiren Tuncer Günay, hedefinin 50 bin kitap dağıtmak olduğunu söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
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