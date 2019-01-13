Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Ağaca Çarpan Uzman Onbaşı Ağır Yaralandı

Otomobiliyle Ağaca Çarpan Uzman Onbaşı Ağır Yaralandı

42 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpan Uzman Onbaşı Mustafa Ö. ağır yaralandı.

Otomobiliyle Ağaca Çarpan Uzman Onbaşı Ağır Yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpan Uzman Onbaşı Mustafa Ö. ağır yaralandı. 

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesindeki İbrahim Mete Bulvarı'nda meydana geldi. Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Onbaşı Mustafa Ö. yönetimindeki 35 HFF 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Ö. ağır yaralandı. Mustafa Ö., kaza yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Güncel
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