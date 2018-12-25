Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Aydınlatma Direğine Çarpan Genç Kurtarılamadı

Otomobiliyle Aydınlatma Direğine Çarpan Genç Kurtarılamadı

2 saat önce

AYDIN'da önceki gün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Sercan Sürgüvenç (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle Aydınlatma Direğine Çarpan Genç Kurtarılamadı, System.String[]
AYDIN'da önceki gün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Sercan Sürgüvenç (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Efeler ilçesinde geçen 23 Aralık Pazar günü yapılan deve güreşlerini izleyen Sercan Sürgüvenç, saat 19.00 sıralarında, 09 YA 530 plakalı otomobiliyle evine dönmek üzere yola çıktı. Çevre Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'na geldiğinde Sürgüvenç, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sercan Sürgüvenç, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı kurtarılan Sürgüvenç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Sercan Sürgüvenç, dün akşam doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Sürgüvenç'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:08 Kaynak: DHA

Aralık, Efeler, Merkez, Aydın, Güncel
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