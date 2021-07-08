DENİZLİ-OTOMOBİLİYLE BAHÇE DUVARINA ÇARPTI, YAYA OLARAK KAÇTI - Son Dakika

DENİZLİ-OTOMOBİLİYLE BAHÇE DUVARINA ÇARPTI, YAYA OLARAK KAÇTI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Olay, saat 23.00 sıralarında Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AAU 809 plakalı otomobil, 1482 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki 2 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka taşındı. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı

Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz

Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı

Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi