Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Bekçi Kulübesine Daldı: 1 Ölü

Otomobiliyle Bekçi Kulübesine Daldı: 1 Ölü

2 saat önce

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bekçi kulübesine daldı.

Otomobiliyle Bekçi Kulübesine Daldı: 1 Ölü, System.String[]
Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bekçi kulübesine daldı. Kulübede bulanan bekçi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başlar Caddesi üzerinde seyreden 06 BS 776 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki inşaatın bekçi kulübesine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulübede bulunan inşaat bekçisi Müzeyir T.'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza mahalline güvenlik şeridi çekerken, otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışmalar yürüttü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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