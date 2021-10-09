Otomobiliyle birlikte sulama kanalına düşen uzman çavuş ağır yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş, yürekleri ağza getirdi. Otomobiliyle sulama kanalına düşen uzman çavuş ağır yaralanırken, arabası da kullanılamaz hale geldi.

MESAİDEN DÖNÜYORDU

Saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda cezaevinde görevli uzman çavuş D.K., mesai dönüşü belirlenemeyen nedenle otomobiliyle sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan uzman çavuş D.K.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan arabanın da kullanılamaz hale geldiği görüldü.