Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa müebbet istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa müebbet istemi - Son Dakika

Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa müebbet istemi

6 saat önce

KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burhan Bozdağ (34), hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa müebbet istemi, System.String[]

KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burhan Bozdağ (34), hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Geçen 27 Haziran'da meydana gelen olayda Burhan Bozdağ, yönetimindeki 06 KKE 99 plakalı otomobil ile trafikte seyir halindeyken, Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobilde annesi N.B.'yi gördü. Bozdağ, otomobili ile Yıldırım'ın otomobiline çarparken, iki araç şarampole yuvarlandı. Bozdağ, daha sonra aracından inip, ters dönen otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü. Araçta bulunan annesi N.B. yara almadan kurtulurken, olayın ardından kaçan Burhan Bozdağ, gözaltına alınıp, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Bozdağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Burhan Bozdağ hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU'

Bozdağ, iddianamedeki ifadesinde, Niyazi Yıldırım'ın, annesini 1,5 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürerek, "Annem N.B. bu yüzden intihar etmek istedi. Annemi öldürmekle tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk. 3 ay uzaklaştırma verdiler. Olaydan önce de polis merkezinde güzelce konuştuk. 3 ay sonra da bir yerde park halinde Niyazi'nin aracını gördüm. Annemi de orada görünce, yine şiddet uyguluyor zannettim. Arkadan otomobilimle çarptım. Kaçmaya devam etti. Annem de otomobildeydi. Takip ediyordum. Virajı alamayıp, otomobilinin kontrolünü kaybedip, uçuruma uçtu. Ben de hızımı alamayıp, arkasından uçuruma uçtum. Annemi, Niyazi'nin otomobilinden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada annemin bileğinden tutarak engel olmaya çalıştı. Ben de düşürdüğü tabancasıyla annemi bırakması için 2 el ateş ettim" dedi.

Sanık Burhan Bozdağ, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Niyazi Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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