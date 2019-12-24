Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi - Son Dakika

Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi

6 saat önce

Bursa'da, otomobiliyle çarptığı 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası istendi.

Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi, System.String[]

Bursa'da, otomobiliyle çarptığı 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası istendi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Akgün Uluç (43) ile kazada ölen Azer Şenol'un annesi Songül ve babası İrfan Şenol ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Uluç, ölen çocuğun ailesinden özür dileyince anne Songül Şenol, "Benim çocuğum öldü, ne özrü?" diyerek tepki gösterdi.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın "Çocuğu olası kasıtla öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin boyunun 1,5 metre olduğunu, bu nedenle aracın şoför koltuğuna oturduğunda çocuğu göremediğini belirterek, kazanın "taksirle ölüme neden olmak" şeklinde değerlendirilmesini ve sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 25 Haziran'da Hülya Akgün Uluç'un kullandığı 16 SHE 62 plakalı otomobil, 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarpmıştı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kaçan Uluç, daha sonra polise teslim olmuştu.

Hülya Akgün, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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