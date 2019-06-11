Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı

2 saat önce

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı, System.String[]
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Metin Kasapoğlu Caddesi'nde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) otomobiliyle çarpan zanlı S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Savcı Aladdin Demir'e çarpmış ve yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası olay yerinde kaçan sürücü ekiplerin çalışması sonucu yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını falçatayla kesti Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]