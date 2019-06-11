Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
2 saat önce
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:33 Kaynak: AA
'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Metin Kasapoğlu Caddesi'nde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) otomobiliyle çarpan zanlı S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı. Muratpaşa
ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Savcı Aladdin Demir'e çarpmış ve yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası olay yerinde kaçan sürücü ekiplerin çalışması sonucu yakalanmıştı.
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