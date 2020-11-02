Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

02.11.2020 17:02

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devrek yol ayrımı istikametinden ilçe merkezine seyir eden Kadir Y. idaresindeki 67 LL 133 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Turhan'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savrulan Turhan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kazada ağır yaralanan Turhan'a ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yararlının başından ayrılmadı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ifadesi için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

Zonguldak, Otomobil, Müftü, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika


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