Otomobiliyle daldığı dükkanda kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Otomobiliyle daldığı dükkanda kurtarılmayı bekledi

Sürücünün sıkıştığı o anlar kameraya yansıdı

Yanık kokusuna karşılık itfaiye ekipleri zamanla yarıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın saray ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dükkana daldı. Dükkana daldığı aracında sıkışıp kalan sürücü için itfaiye ekipleri adete zamanla yarışırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza Tekirdağ'ın Saray İlçesine bağlı Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saray İlçesinden Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesine doğru seyreden T.İ. hakimiyetindeki 17 TC 528 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki dükkana girdi.

Sürücü araçta sıkışıp kaldı

Aracın dükkana girmesiyle trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar kısa sürede itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Aracın dükkana girmesiyle meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araçta yanık kokusuna karşılık adete zamanla yarışarak sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması için büyük çaba gösterdi.

Sürücünün o anları kameraya yansıdı

Sürücünün araçta sıkışıp kaldığı anlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması saniye saniye kameralar tarafından da görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdaheleleri ve çalışmaları sonucu araçta sıkışan T.İ. isimli sürücü olduğu yerden çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayrıca polis ekipleride kaza alanında güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazayla ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri başlattı.