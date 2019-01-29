Otomobiliyle Dereye Uçan Sürücü Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Bartın'ın Çamaltı köyünde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, cesedine dalgıçlar tarafından ulaşıldı.
Bartın
'ın Çamaltı köyünde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, cesedine dalgıçlar tarafından ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çamaltı köyü Dereyatağı mevkiinde Hüseyin Çakır
'ın kullandığı 74 AP 593 plakalı otomobil, dere yatağı üzerinde bulunan köprüye geldiği sırada kontrolden çıkarak dereye uçtu. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüne ulaşılamayınca olay yerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz
Grup Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç ekipleri çağrıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada araç sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Çakır'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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